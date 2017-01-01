İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da

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TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da katıldığı Rize'nin İyidere ilçesinde organize edilen "1. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Turizm ve Yatırım Zirvesi"nin ardından Trabzon'a gitti.

Soylu, beraberindeki Vali Yücel Yavuz, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ile Of ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden ve işlerinde bereket dileyen Soylu, vatandaşlarla da bir süre görüştü.



