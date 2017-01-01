Edirne Büyük Sinagogu’nda "Kudüs" sergisi

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EDİRNE (AA) - Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne Büyük Sinagogu'nda "Kudüs" fotoğraf sergisi açıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 500. Yıl Vakfı ve Türk Musevi Cemaati'nin katkıları ile sanatseverler ile buluşan sergide, 5 fotoğraf sanatçısının çektiği 64 fotoğraf yer alıyor.

Semavi dinler tarafından kutsal sayılan Kudüs şehrinin farklı açılardan fotoğraflandığı serginin açılışında konuşan Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne’nin yüzyıllardan beri ortak hayat kültürüyle dünyaya örnek bir şehir olduğunu söyledi.

Edirne'nin bir huzur şehri olduğunu belirten Özdemir, “Edirne tarih boyunca farklı ve inanç ve düşüncedeki insanların ortak hayat kültürünü oluşturduğu ve bunun da toplumsal ve sosyal kurallarla düzenlendiği bir sistem. Bu sistem burada 600-700 yıl boyunca bütün dünyaya örnek olmuş ve dünyaya da barış sağlanmış. Bugün Edirne, Selimiyesiyle, sinagoguyla, kilisesiyle aynı hayat tarzını günümüzde de sürdürüyor. İnşallah buradaki faaliyet, başta Kudüs olmak üzere tüm dünyaya örnek olur ve dünyaya huzur ve mutluluk gelir." dedi.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren de bu yılki Vakıflar Haftasının temasının "Kudüs" olduğunu belirterek, "Açılacak sergi, haftanın temasına çok uygun. 3 farklı dinin yansımalarının görülebileceği fotoğraflardan oluşan bir sergi. Sergide emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh ise Vakıflar Haftasına fotoğraf sergisiyle destek sunmak istediklerini belirtti.

Edirne’de oluşan barış ve hoşgörünün her yere yayılmasını istediklerini ifade eden İbrahimzadeh, "Kendimizi anlatmaktan çok diğerini anlamaya çalıştıkça hem kendimizi anlarız hem birbirimizi kucaklarız. Buradaki kucaklaşma ortamının Edirne’de başladığı gibi bütün dünyaya yayılır ve buradaki resimlerin etkisi tüm dünyada hakim olur." dedi.

Daha sonra, Vali Özdemir, Bölge Müdürü Güneren, Musevi Cemaati Başkanı İbrahimzadeh ve fotoğraf sanatçıları, sergiyi kurdele keserek açtı.

Sergi 1 ay boyunca gezilebilecek.

