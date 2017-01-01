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FETÖ şüphelisinin evinde, PKK ve DEAŞ materyalleri bulunması

11 Mayıs 2017 Perşembe, 18:21
FETÖ şüphelisinin evinde, PKK ve DEAŞ materyalleri bulunması

MARDİN (AA) - Mardin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve evinde 2 uzun namlulu silah ile terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye ait örgütsel materyaller bulunan zanlı ve babası tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli Sabrinaz B. ve Babası Mehmet Arif B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılar, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ile "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması, bulundurulması" suçlarından tutuklandı.

Ele geçen silahların balistik incelemesi ise devam ediyor.

Güvenlik güçleri 6 Mayıs'ta Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde gözaltın alınan şüpheli Sabrinaz B'nin evinde arama yapmış, yapılan aramada, yatak odasındaki kullanılmayan ebeveyn banyosunda 2 kalaşnikof marka otomatik tüfek, av tüfeği, 2 şarjör, 319 fişek ile evin çeşitli alanlarında ise terör örgütü PKK'ya ait bez parçası, PKK elebaşı Abdulah Öcalan'a ait kitaplar, FETÖ/PDY'ye ile iltisaklı kurumların yayınlarına ait kitaplar ve terör örgütü DEAŞ arması bulunan kitaplar ile çok sayıda cep telefonu, sim kartlar, hard diskler, flash bellekler, hafıza kartları, bilgisayar ve dijital materyaller bulunmuştu.

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda, üyelerine "polis baskınlarında silah kullanın" talimatı verildiği öğrenilirken, ele geçirilen silahlar ve dijital materyaller incelemeye alınmıştı.


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