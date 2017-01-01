Samsun'daki FETÖ/PDY davası

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 9 eski emniyet mensubunun yargılanmasına başlandı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engel olmaya teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve Terörizmin Finansmanının Önlemesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamaları yöneltilen 4'ü tutuklu 9 sanık ile avukatları katıldı.

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" olduğu öne sürülen ve tutuklu yargılanan eski emniyet müdürü K.K, hakkındaki "ByLock" yükleme ve kullanma iddialarını kabul etmedi.

Örgüt üyeliği suçlamalarını da reddeden K.K, "15 Temmuz darbe girişimini önceden öğrenmedim. Herhangi bir şekilde mesaj veya haber de gelmedi. Darbe girişimine katılmadım." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.