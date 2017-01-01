Öğrenciler hayallerini yazdı, onlar gerçekleştirdi

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ORDU (AA) - Kabadüz ilçesinde "Hayallerime Dokun" projesi kapsamında öğrenciler, kompozisyon ödevi olarak yazdığı hayallerine kavuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bir süre önce okullarda "Hayallerime Dokun Projesi"ni hayata geçirdi. Proje kapsamında kompozisyon ödevlerinde hayalleri ve çok istediği şeyleri yazmaları istenilen öğrenciler, bunları kağıda döktü.

Proje kapsamında bazı öğrenciler bisiklet, bilgisayar ve tablet talebinde bulunurken, bazıları ise uçağa binme ve Anıtkabir'i gezmek istediğini yazdı.

Daha sonra öğrencilerin yazdıklarını değerlendiren ilçe esnafı, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı, bazı öğrencilere tablet, bilgisayar ve bisiklet hediye etti.

Uçak yolculuğu ve Anıtkabir ziyareti isteyen öğrencilerin de talepleri yerine getirildi.

- Öğrenciler projeden memnun

Kabadüz İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin ocak ayında başladığını söyledi.

İlçe genelinde eğitim gören öğrencilerin, kaleme aldıkları hayallerinin gerçekleşeceğini bilmeden kompozisyon yazdıklarını anlatan Baş, "Biz de bu hayalleri değerlendirerek gerçeğe dönüştürdük. Hayallerini gerçekleştirdiğimiz öğrencilerimizin mutluluğu, gözlerindeki pırıltıyı ömrümün sonuna kadar asla unutmayacağım." dedi.

Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Hayallerime Dokun" projesine destek olan herkese teşekkür etti.



