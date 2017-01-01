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Yaşlı kadının otobüsünde "servet" unuttuğu şoföre para ödülü

11 Mayıs 2017 Perşembe, 18:27
Yaşlı kadının otobüsünde "servet" unuttuğu şoföre para ödülü

MERSİN (AA) - Mersin'de yaşlı bir kadının engelli oğluyla bindiği otobüste unuttuğu 170 bin lira ile 50 bin lira tutarında ziynet eşyasının bulunduğu çantayı emniyet teslim eden otobüs şoförüne, 5 bin lira para ödülü verildi.

Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Macit Özcan Spor Kompleksinde düzenlenen ödül töreninde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığında 149 numaralı hattın şoförü olarak çalışan 37 yaşındaki Emrah Gültekin'i örnek davranışından dolayı tebrik etti.

Günümüzde bu gibi örnek davranışlara rastlamanın pek mümkün olmadığını ifade eden Kocamaz, şunları kaydetti:

"Emrah Gültekin'in otobüsünde bulduğu çantadaki parayı, tenezzül etmeden sahibine teslim edilmesi için polise vermesi örnek bir davranıştır. Kendisi halka hizmet ederken 'Hakk'a' hizmet edildiğini göstermiştir. Bu hareketi, özellikle son günlerde ülke ve dünya gündemine bakıldığında önemli bir davranıştır. Bizim personelimize de böyle bir davranış yakışırdı. Gece gündüz vatandaşımıza hizmet veren bu arkadaşımıza da örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum."

Kocamaz, Gültekin'in şirket çalışanı olduğu için belediye bütçesinden para ödülü verme şansları olmadığını belirterek, "Ben de kendi şahsımda arkadaşımıza 5 bin lira para ödülünü takdim ederek, bu arkadaşımızın davranışının hem bütün Büyükşehir Belediyesi personeline ve tüm kurum çalışanlarına örnek olmasını diliyorum." diye konuştu.

Gültekin de herhangi bir ödül beklentisi olmadan insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanları olarak böyle bir başkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Ben insanlık görevimi yaptım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kocamaz, Gültekin'e teşekkür belgesi ve ödülünü takdim etti.


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