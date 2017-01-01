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VAN (AA) - Türkiye'nin çeşitli illerinden 34 firmanın katıldığı "İnşaat ve Mobilya Fuarı" Van'da açıldı.

Ortadoğu Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarda inşaat ve mobilya ürünleri sergilendi.

AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, fuarı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, fuara 11'i il dışından 34 firmanın katıldığını söyledi.

Fuarda alıcı ve satıcıları bir araya getirdiklerini belirten Güler, " Ağrı, Iğdır, Bitlis, Muş ve Hakkari'de de çalışmalar yaptık ve yarından itibaren heyetlerimiz gelecek. Buradaki nihai hedef çok insan getirmek yerine nitelikli insanları getirerek alıcı ve satıcı buluşmasını sağlamak." dedi.

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt da Van'da bu yıl inşaat anlamında önemli bir hareketlilik yaşandığını ifade etti.

Bu hareketliliğin ekonomiye ve berekete dönüşmesi için çalıştıklarını ifade eden Bozkurt, "Başta İran, Suriye, Irak ve Almanya gibi ülkelerden yatırımcıların Van'a gelmesi önemlidir. Hükümetimizin de atmış olduğu adımlar, yatırımcıların iştahını daha da artırıyor. Ben Van'ın geleceğinin çok iyi olacağını düşünüyorum. Van bir Kocaeli, Bursa, İstanbul ile yarışabilecek bir ildir. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Fuar 14 Mayıs'a kadar açık kalacak.