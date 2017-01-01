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Adana'daki polise silahlı saldırı davası

11 Mayıs 2017 Perşembe, 18:29

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği gösteriye müdahale eden polis memurunu silahla yaraladıkları iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 67 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanıklardan tutuklu Nebi Okatan, başka bir suçtan tutuklu İzzet Okatan ile tutuksuz sanıklar İbrahim Ercan, Serkan ve Ramazan Okatan, Mustafa Omurca, Aykut Yuka, Emer Sezer ile avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar Soner Baldaş ve Mehmet Gençdal ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savunmasını yapan Ramazan Okatan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, '' Mütalaaya katılmıyorum, aracın önünde kurşun izi yoktur, arkasında vardır. Arabadan sıkılsaydı kurşun izi olurdu, arkada olduğuna göre tehlike halinde olduğunu gösterir, tutuklama talebini reddediyorum.'' dedi.

Diğer sanıklar da mütalaaya katılmadıklarını belirterek, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti ise sanıklardan İbrahim Ercan ile Serkan ve Ramazan Okatan'ın tutuklanmasına, tutuklu Nebi Okatan'ın ise mevcut halinin devamına karar verdi. Duruşmaya katılmayan sanıklar Baldaş ve Gençdal hakkında yakalama emri çıkaran mahkeme, duruşmayı erteledi.

Adana'da 24 Şubat 2016'da terör örgütü yandaşlarının lastik yakıp yolu trafiğe kapatması üzerine polis ekipleri, olaya müdahale etmişti. Burada açılan ateş sonucu polis memuru Kenan Gül yaralanmıştı.

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