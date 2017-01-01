ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Üniversitelerarası Tekvando Şampiyonası, Kırşehir'de başladı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 18:36


KIRŞEHİR (AA) - Üniversitelerarası Tekvando Şampiyonası, Ahi Evran Üniversitesinin (AEÜ) ev sahipliğinde Kırşehir'de başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve AEÜ Bağbaşı Yerleşkesi Merkez Spor Salonu'nda başlayan organizasyon için açılış seremonisi düzenlendi.

Federasyon temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Şakir Bezci, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünyada tekvandonun çok popüler olduğunu kaydetti.

Üniversite öğrencilerinin tekvandoya gönül vermesini önemsediklerini vurgulayan Bezci, bu spor dalının bir üyesi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şampiyonaya destek verenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından müsabakalar başladı.

Türkiye genelinde 63 üniversiteden kadın ve erkek yaklaşık 700 sporcu, 8 ayrı sıklette mücadele edecek.

İLGİLİ HABERLER
Emniyet Çocuk güvenliği için il merkezinde alarma geçti
YEREL

EMNİYET ÇOCUK GÜVENLİĞİ İÇİN İL MERKEZİNDE ALARMA GEÇTİ
Vali okul müdürleri ile bir araya geldi
YEREL

VALİ OKUL MÜDÜRLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Engelliler Haftası'nda temsili vali oldu
YEREL

ENGELLİLER HAFTASI'NDA TEMSİLİ VALİ OLDU

Kırşehir merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 17 gözaltı
YEREL

KIRŞEHİR MERKEZLİ 7 İLDE PKK OPERASYONU: 17 GÖZALTI
KIRGARAT-C'den Atatürk'e hakarete kınama
YEREL

KIRGARAT-C'DEN ATATÜRK'E HAKARETE KINAMA
Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediye tarihi gezdirerek yerinde anlattırıyor
YEREL

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE BELEDİYE TARİHİ GEZDİREREK YERİNDE ANLATTIRIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...