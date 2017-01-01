SDÜ'den Zorlu'ya fahri doktora payesi

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ISPARTA (AA) - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'ya fahri doktora payesi verildi.

Zorlu, SDÜ Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, başarı için çalışkan ve dürüst olmak gerektiğini söyledi.

Babasından aldığı çalışkanlık ve dürüstlük bilinciyle hayata sıfırdan başladığını anlatan Zorlu, "Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki farklar, yaş, doğal kaynaklar, yöneticiler ya da ırk ve deri renkleri gibi kriterler değildir. Uzun yıllardır kültür ve eğitimle doğru bakış açılarına sahip olmalarıdır. Temel ahlaki kuralları olan dürüstlük, insan haklarına saygı, tasarruf, irade ve dakiklik ilkelerini benimsemiş olmalarıdır." diye konuştu.

Çok çalıştığını, ilk fabrikasını 25 yaşındayken açtığını dile getiren Zorlu, "20'ye yakın fabrikamız var. 150'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Milyonlarca kişiye istihdam olanağı sağlıyoruz." dedi.

Türkiye'nin gelişmesinde gençlere önemli görevler düştüğünü vurgulayan Zorlu, şöyle devam etti:

"Gelecek sizlersiniz. Bu değerlere katma değer yükleyecek olan yine sizlersiniz. Bir ülke, iyi, dürüst ve akıllıca çalışırsa kalkınır. Komşu ülkelere bakın, geleceği araştırın. Cebinizdeki teknolojiyi sadece mesajlaşmak ya da konuşmak için değil, dünya neyle uğraşıyor, teknolojiyi ülkeler nasıl kullanıyor merakıyla kullanın. Yapacaksan en iyisini yap. Çıkacaksan en yükseğe çık. Gideceksen en uzağa git."

Konuşmanın ardından Vali Şehmus Günaydın, Zorlu'ya fahri doktora payesini verdi. SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı de Zorlu'ya biniş giydirdi.

Törene, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci de katıldı.