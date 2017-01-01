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SAMSUN (AA) - Türkiye'nin en büyük sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Göçmen Leylekler Konaklama Merkezi (Leylek TOKİ), ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kente gelerek UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezenlerin en çok ziyaret ettikleri alanların başında Leylek TOKİ geliyor.

Çeşitli büyüklüklerde yüze yakın leylek yuvasının yer aldığı Leylek TOKİ, yerli ve yabancı her yaştan insanın ilgisini çekiyor.

Göçmen kuşların göç güzergahında olması sebebiyle Kuş Cenneti, kuşların konaklama istasyonu vazifesi görüyor.

Havaların ısınmasıyla Çad, Etiyopya, Sudan başta olmak üzere Afrika ülkelerinden sürüler halinde yola çıkan leylekler, Akdeniz'i boydan boya katederek mart ayı başında deltaya vardı.

Erkeklerin önden gelip yuvaları tamir ederken, dişilerin de ulaşmasıyla bölge leylek sesleri ve görüntüleriyle adeta canlandı.

Leylekleri görmek için deltaya gelen ziyaretçilerin sayısı günden güne artarken, Leylek TOKİ sakinleri ise bu durumdan memnun görünüyor.

Büyükşehir Belediyesince inşa edilen izleme kulesinde leylekleri yakından gözlemleme fırsatı yakalayan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmiyor.

Leylekler, Samsun'da 4 ay konakladıktan sonra tekrar göç edecek.



