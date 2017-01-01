Erzurum'daki terör operasyonları

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da terör örgütlerine yakınlığı tespit edilen kişilerin kamudan temizlenmesine yönelik yürütülen operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY, PKK/KCK gibi terör örgütlerine yakınlığı tespit edilen kişilerin kamudan temizlenmesine yönelik yürütülen operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

15 Temmuz sonrası terör örgütlerine kaşı ülke çapında başlatılan operasyonların tüm hızıyla sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütleriyle iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişilerin kamu görevlerinden uzaklaştırıldığı operasyonlarda Erzurum'da bugüne kadar bin 490 kişi kamudan ihraç edildi. Aralarında FETÖ terör örgütünün sözde imamlarının da bulunduğu 797 kişinin tutuklandığı Erzurum'da 734 kişi adli kontrol altında, 51 kişi de gözaltında bulunuyor. Operasyonlarda gözaltına alınan 172 kişi ise serbest bırakıldı."