5. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası

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MUĞLA (AA) - Yüzmede 5. Uluslararası Arena Aquamasters Şampiyonası, 17-21 Mayıs tarihlerinde Marmaris'te yapılacak.

Muğla Valiliği tarafından, Marmaris Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliği içerisinde düzenlenecek organizasyonun koordinasyon kurulu toplantısı, İçmeler mahallesinde bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel ve diğer ilgililer katıldı.

Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, şampiyonanın ilin tanıtımına büyük katkı yaptığını belirterek, "Bütün imkanlarımızla bu şampiyonaya destek veriyoruz." dedi.

Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel ise şampiyona tarihi boyunca ilçeye 5 bin 500 yüzücünün geldiğini, bu yıl da bin 400 sporcunun derece yapmak için mücadele edeceğini söyledi.

Uluslararası Profilo Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nın lisanslı master yüzücülere açık bir etkinlik olduğunu dile getiren Demirel, "Şampiyonaya bu yıl özel bir yarış daha eklendi. Masterlar kategorisinde ülkemizde ilk kez düzenlenecek 50 metre serbest Profilo Iron Masters Dayanıklılık Yarışı, şampiyonaya ayrı bir renk katacak." diye konuştu.

Demirel, Uluslararası Aquamasters Açık Su Yüzme Maratonu'nun ise İçmeler koyunda bin 500, 3 bin ve 6 bin metre olmak üzere üç farklı parkurda gerçekleştirileceğini kaydetti.

Şampiyonada ayrıca, dünyanın en zorlu 7 okyanus kanalını geçen, özel kulaç tekniği ile tanınan ünlü İngiliz açık su yüzücüsü Adam Walker'ın, 8-12 yaş aralığındaki yüzücü adaylarına, açık su bilinci kazandırmak için "Aquayouths Swimming for Life" eğitim programı gerçekleştireceği belirtildi.