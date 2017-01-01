Roketatarlı saldırganlara ağırlaştırılmış müebbet ve 347 yıl hapis

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçen yıl roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen terör örgütü PKK üyesi 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık avukatları katılırken, tutuklu yargılanan Barış Kahraman ve Kadir Gümüş ile tutuksuz yargılanan Ramazan Bingöl katılmadı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Gümüş ve Kahraman'ın eylemleri nedeniyle "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Birden fazla kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamına, diğer sanık Ramazan Bingöl'ün ise beraatine karar verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Barış Kahraman ve Kadir Gümüş'ü "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırarak herhangi bir indirime gitmedi.

Aynı sanıklar hakkında "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etme" suçundan 7 yıl hapis ve 80 bin lira adli para cezasına karar veren heyet, 17 müştekiye yönelik gerçekleşen "Birden fazla kişiyi tasarlayarak öldürme" suçunun teşebbüste kalmasından dolayı her bir müşteki için 20 yıldan olmak üzere 340 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, aynı dosyada yargılanan sanık Ramazan Bingöl hakkında ise beraat kararı verdi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Ağustos 2015 tarihinde, gece saatlerinde Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik PKK'lı teröristlerce roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği, bir roketin müdürlük ile aynı yerde bulunan polis lojmanına isabet ettiği belirtiliyordu.

Polisin anında karşılık vermesi üzerine, teröristlerin yeniden roket atmaya fırsat bulamadığı ve saldırı sonrası olay yeri yakınındaki boş arazide roketatar ele geçirildiği vurgulanan iddianamede, sanıklardan Barış Kahraman ve Kadir Gümüş'ün PKK terör örgütü üyesi oldukları ve örgütün amacı olan ülke bütünlüğünü bozmak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik roketatarlı saldırıyı gerçekleştirdiği, birden çok kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri, Ramazan Bingöl'ün ise saldırı öncesi keşif yaparak, bu kişilerle hareket ettiği kaydediliyordu.

İddianamede, şüpheliler hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, "Birden fazla kişiyi tasarlayarak öldürme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etme" suçlarından da yine her birinin ayrı ayrı 26 yıldan 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyordu.