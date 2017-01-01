"Dört teker bir direksiyon, kurallara uy çıkmasın tansiyon"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Marmaris'te "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında lise öğrencileri, trafik ile ilgili yazdıkları şarkının sözlerinin yer aldığı broşürleri sürücülere dağıttılar.

Marmaris Emniyet Müdürlüğünce hafta dolayısıyla 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, lise öğrencileri kendi besteledikleri şarkıyı söyledi. Öğrenciler ayrıca, "Dört teker bir direksiyon, kurallara uy çıkmasın tansiyon" isimli şarkının sözlerinin yer aldığı broşürleri de sürücülere dağıttılar.

Etkinlikte, anaokulu öğrencileri özel hazırlanan parkurda, akülü araçlarla trafik polisleri eşliğinde kuralları öğrendi. Minik öğrencilere çikolata ikramı yapan trafik polisleri, zaman zaman da çocukları motosikletlere bindirdi.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet, jandarma ve eğitim camiası olarak trafik haftası boyunca etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Yüksel, önemli olanın çocukların trafik kurallarına uymayı alışkanlık edinmesi olduğunu dile getirerek, "Geleceğimiz olan çocuklarımız, gelecekte kurallara uyan en iyi sürücü adayıdırlar." dedi.

Meydanda trafik kazası yapmış bir motosiklet ve kaza yapmış insan figürü unsuru haline getirilen manken sergilendi. Suni kaza yerinde vatandaşlara kask dağıtımı yapıldı.

Trafik eğitimi alan anaokulu öğrencilerine, 75. Yıl Meslek Lisesi animasyon bölümü öğrencileri tarafından yüz boyaması yapıldı. Masal kahramanları kıyafetleri giyen öğrenciler miniklerle şarkılar söyledi.