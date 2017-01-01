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Kocaeli'de FETÖ/PDY davası

11 Mayıs 2017 Perşembe, 19:38

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski 4. sınıf emniyet müdürü Ercan Toğrul'un yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve "silahlı terör örgütüha üye olduğu" suçlamaları yöneltilen tutuklu sanık Toğrul ve avukatı Engin Kolat katıldı.

Toğrul savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock" kullanmadığını öne sürdü.

Iğdır, Erzurum ve Kocaeli'de terörle mücadele ve istihbarat şube müdür yardımcılığı ile müdürlüğü görevlerinde bulunduğunu belirten Toğrul, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi görevinin başında, darbeci askerlere karşı direndiğini ifade ederek, "Ben terör örgütü üyesi değilim. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." şeklinde konuştu.

Sanık avukatı Kolat ise müvekkili hakkında 4 ayrı IP adresinden "ByLock" yüklendiği şeklindeki iddiaları kabul etmediklerini vurgulayarak, "Müvekkilim arızalanan telefonunu teknik servise götürmüş. Ana kart değiştirilmiş. ByLock yüklendiyse bu serviste olmuş olabilir. Müvekkilim darbe gecesi, darbenin bertaraf edilmesi için çaba sarf etmiştir. Bu nedenle FETÖ terör örgütü üyesi olamaz. Müvekkilimin sağlık sorunları vardır ve 2 çocuğu bakıma muhtaçtır. Mağduriyetinin giderilmesi için ev hapsi, olmazsa adli kontrol şartıyla tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Savcı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesi yönünde karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, "ByLock" kaydının yeniden istenmesine, dosyadaki eksiklerin tamamlanması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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