HSK'nın adli yargı değişikliği

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ANTALYA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 9 Mayıs'ta yayınladığı adli yargı kararnamesi kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında Bylock ile ilgili iki ayrı karar veren Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanı Şenol Demir, tenzili rütbeyle Konya hakimliğine görevlendirildi.

HSK'nın 9 Mayıs tarihli adli yargı kararnamesiyle bin 35 hakim ve savcının görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde 2. Ceza Dairesi Başkanı olarak görev yapan Şenol Demir de Konya hakimliğine atandı.

Demir, Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin FETÖ/PDY davası kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanımı konusunda verdiği iki ayrı karardan birini onarken, diğerini yeniden incelenmek üzere ilk mahkemeye göndermişti.

Demir'in kardeşi Gürol Demir'in ByLock kullandığı, kapatılan Aktif Eğitim-Sen'de üyeliği ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu gerekçesiyle FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklandığı öğrenilmişti.

- Diğer atamalar

HSK kararnamesiyle Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Bekir Çelik ile 4. Ağır Ceza Mahkemesi savcısı Ramazan Çetin, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi üyeliklerine atandı. Adli yargı kararnamesiyle Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Celal Aygül Antalya hakimliğine, İzmir hakimi Mehmet Özdemir Antalya hakimliğine, Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Gülçek Antalya'ya hakim olarak atandı.

Yine aynı kararnameyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi üyelerinden Feramuz Tekbıyık Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine, İskenderun Cumhuriyet Savcısı Fatih Kaya Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Kemer hakimi Erdem Menteşe Büyükçekmece hakimliğine getirildi.

Kararnamede Antalya'daki en büyük değişim Manavgat'ta yaşandı. Manavgat hakimi Zeynep Coşgun Ankara hakimliğine, Manavgat hakimi Güler Yabaş Büyükçekmece hakimliğine, Manavgat hakimi Kezban Yılmaz Adana hakimliğine, Manavgat hakimi Hasan Hulusi Musla Kahramanmaraş hakimliğine, Manavgat hakimi Havva Yılmaz Gaziosmanpaşa hakimliğine atandı.

Manavgat savcısı Şehmuz Şahin Cizre Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat hakimi Sibel Yılmaz Diyarbakır hakimliğine, Manavgat hakimi İlknur Öz Kızıltepe hakimliğine, Manavgat Cumhuriyet Savcısı Abdülkerim Öz Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat hakimi Mehmet Keskin Afyonkarahisar hakimliğine, Buldan Hakimi Tuğba Arslantaş Manavgat hakimliğine, Ermenek hakimi Aykut Caner Manavgat hakimliğine görevlendirildi.

Antalya hakimi Ayşe Yıldız Kaya Manavgat hakimliğine, Çeşme hakimi Ali Üstüner Alanya hakimliğine, Siirt hakimi Nur Kütükçü Antalya hakimliğine, Mardin hakimi Aksel Terzi Alanya hakimliğine, Kaş Cumhuriyet Savcısı Serra Çakar Merzifon Cumhuriyet Savcılığına, Gazipaşa hakimi Seda Tamam Yozgat hakimliğine, Antalya hakimi Nuh Muhammed Uruk Oltu hakimliğine, Korkuteli hakimi Talip Ergen Osmaniye hakimliğine, Şanlıurfa hakimi Gökalp Tarık Günaydın Manavgat hakimliğine, Birecik hakimi İlhan Kayım Serik hakimliğine, Elazığ Cumhuriyet Savcısı Metin Kılıç Manavgat hakimliğine, Kilis Cumhuriyet Savcısı Ahmet Muhtar Coşacak Elmalı Cumhuriyet Savcılığına, Kemer Cumhuriyet Savcısı Yaşar Çekiç Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığına, Finike Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Terzi Tokat Cumhuriyet Savcılığına, Hani Cumhuriyet Savcısı İlyas Kocaman Finike Cumhuriyet Savcılığına, Varto Cumhuriyet Savcısı Tuğçe Soydal Çınar Demre Cumhuriyet Savcılığına atandı.