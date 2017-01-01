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OSMANİYE (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası, Osmaniye'de başladı.

Osmaniye Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 21 takımdan 103 sporcu katılıyor.

Su üstü, çift palet, dip ve tüplü olmak üzere 4 kategoride düzenlenen yarışlarda dereceye girecek sporcular, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

TSSF Genel Sekreteri Hakan Aktaç, düzenledikleri organizasyonla aynı zamanda milli takımı oluşturduklarını belirterek, "Paletli yüzme, dünyada ve Türkiye'de hızla yaygınlaşan bir branş. Özellikle gençlerde dünya şampiyonluğu ve ikincilikleri aldığımız bir branş. 103 sporcumuzun katıldığı şampiyona, pazar günü sona erecek." diye konuştu.