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MALATYA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu yıl 15 Temmuz şehitleri anısında düzenlenen "6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı"nda kitabını imzaladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı'na gelen Gökçek, kitap stantlarını gezdi.

Gökçek, burada bir gazetecinin, "Sol Siyaset FETÖ İlişkileri" adlı kitabıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

CHP'li milletvekillerinden bazılarının zaman zaman kendisine takılarak, "Başkan bizim partide şu durum nasıl olacak" diye sorduğunu anlatan Gökçek, şunları kaydetti:

"Bu kitabı yazdıktan sonra ne mahkemeye verebildiler ne toplatabildiler. Niye? Çünkü yazılanların hepsi doğru. Bu kitabı mahkemeye verselerdi, mahkeme bu kitaptakilerin hepsinin doğru olduğunu tespit edecekti ve ondan sonra FETÖ'cülük tam alınlarına yapışacaktı. Onun için dava açamıyorlar. Çünkü bunların hepsi ispatlı. İspatsız tek kelime yok."

Daha sonra Gökçek, "15 Temmuz Şehitleri Anma" çadırında, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşananlara ilişkin sinevizyon gösterisiyle, o gece Ankara ve İstanbul'da yaşananları anlattı.

Gökçek, daha sonra "Sol Siyaset FETÖ İlişkileri" adlı kitabını imzaladı.