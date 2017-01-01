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Bitlis'te terör operasyonu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 20:07
Bitlis'te terör operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 3 depoda, 1,5 ton gıda maddesi ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Mutki ilçesine bağlı Kapaklı köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 depo tespit edildiği belirtildi.

Bu depolarda bölücü terör örgütü PKK'ya ait yaklaşık 1,5 ton gıda maddesi ve muhtelif yaşam malzemelerinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, Mutki Cumhuriyet Savcısının talimatıyla depoların kullanılmaz hale getirildiği, gıda ve yaşam malzemelerinin ise olay yerinde imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığının, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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