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Ordu merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 20:10

ORDU (AA) - Ordu merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Sinop, Konya, Rize, Çanakkale, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 33 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen, aralarında memur, örgütün eski şirket çalışanları ve kamudan ihraç edilenlerin de yer aldığı şüpheliler, daha sonra Ordu Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü, savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 29 kişi de mahkemeye çıkarıldı.

Bu kişilerden 4'ü tutuklanırken, 25'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, aynı operasyon kapsamında 12 kişinin arandığı öğrenildi.


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