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Kocaeli'de FETÖ/PDY davası

11 Mayıs 2017 Perşembe, 20:17

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "Gebze Adliyesi imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Dursun Çalışkan'ın avukatlığını yaptığı sırada adliyede gözaltına alınan ve "ByLock" kullandığı gerekçesiyle tutuklanan İlyas Tekit'in yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2. duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve "silahlı terör örgütüne üye olduğu" suçlamaları yöneltilen tutuklu sanık Tekit ve avukatları katıldı.

Tekit savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock" kullanmadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Yılmaz Boyraz'ın, HTS kayıtlarındaki rapora göre çok sayıda FETÖ sanığı ile telefon görüşmesi yaptığını ve örgüte bağlı kurumların avukatlığını yaptığı yönündeki tanık ifadelerini hatırlatması üzerine sanık, "Ben avukat olduğum için bu kişilerin bazılarıyla müvekkil avukat ilişkisi içinde görüştüm. Örgütsel bir bağım yoktur. Kamu bankası olmak üzere çok sayıda bankanın icra avukatlığını yapıyorum." dedi.

Kullandığı telefonlarını bir üst modeliyle yenilediğini ve eski telefonlarını akrabalarına verdiğini belirten Tekit, "Uzun süredir tutukluyum. Tutukluluğumu haklı kılacak bir neden yoktur. Cezaevindeki koğuş arkadaşlarım tahliye oldu. Safra kesesinden ameliyat olacağım. Cezaevi şartlarında tedavimin yapılması zordur. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı Murat Altun da müvekkilinin 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra sosyal medya hesabından darbe karşıtı paylaşımlar yaptığını ileri sürerek, "Allah korusun, darbe teşebbüsü başarılı olsaydı, müvekkilim 'ByLock' kullandığını söyleseydi, darbeciler inanır mıydı? İnanmazdı. Çünkü müvekkilim sosyal medya hesabından darbecilerin aleyhine paylaşım yapmıştır. Darbeciler, 'bu kişi bizden değil' derlerdi." şeklinde konuştu.

Altun, müvekkilinin uzun zamandır tutuklu bulunduğunu ifade ederek, tahliyesini istedi.

Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Onur Altınışık da mütalaasında, üzerine atılı suçun vasfı, suçun ceza miktarı ve dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan, HTS kayıtlarının istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

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