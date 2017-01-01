Şehit Uzman Onbaşı Seven'in acı haberi babaevine ulaştı

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MUĞLA (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Alper Seven'in (24) Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki babaevinde yas var.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan baba İlhami ile anne Yasemin Seven'e acı haber, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haber üzerine şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Seven’in iki kardeşi olduğu ve bir yıl önce ilk görev yeri Ağrı'da göreve başladığı öğrenildi. Şehit Seven’in bir ay önce evlendiği kaydedildi.

Şehidin naaşı, yarın Seydikemer ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Seven'in mesleği severek, isteyerek seçtiği ve en yüce mertebe olan şehitlik mertebesine ulaştığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin şehitler sayesinde ayakta durduğunu ve Türk milletinin rahat olduğunu ifade eden Çalık, "Şehidimizin ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun." dedi.



