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Hakkari'de terör operasyonu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 20:38

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist ağır yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Derecik beldesi kırsal alanındaki Gedik Tepe ve Başkaya'da bulunan askeri üs bölgesine Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi.

Radarla atışın yapıldığı bölgeyi tespit edilen güvenlik güçleri, fırtına obüsleriyle teröristleri ateş altına aldı.

Teröristlerin telsiz konuşmalarına göre, operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği, bir teröristin ağır yaralandığı öğrenildi.

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