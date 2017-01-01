Ağrı'daki terör operasyonu

SAMSUN (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Alper Seven'in eşine acı haber Samsun'un Bafra ilçesindeki babasının evinde verildi.
Ağrı il Jandarma Komutanlığınca, Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma. Uzman Onbaşı Alper Seven'in eşi Neslihan Seven'e acı haber Samsun'un Bafra ilçesinde kaymakam Ali Fuat Türkel ve İlçe Jandarma Komutanı İlhan Güngör tarafından verildi.
Babaevi Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan şehit Seven'in eşini, doğuda askerlik yaptığı için Bafra ilçesinde ailesinin yanına bıraktığı öğrenildi.