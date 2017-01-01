Kastamonu'da kadın evinde ölü bulundu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, eşi ile beraber Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde kahvaltı yaptıktan sonra dışarı çıkan İrfan Çakal bir süre sonra 58 yaşındaki eşi Kadriye Çakal'ı telefonla aradı. Eşinin telefonunu açmaması üzerine komşularını arayan Çakal, kapı ve perdelerin kapalı olduğu kapıyı da açtıramadıkları haberini aldı.
Hemen eve gelen Çakal, eşinin cansız bedeni ile karşılaştı.
Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından kaldırılan cenaze otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.