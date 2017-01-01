ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ'nün Moritanya sorumlusu Düzce'de gözaltına alındı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 21:21

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde Moritanya sorumlusu, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY'nin sözde Moritanya sorumlusu M.Z'nin kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince M.Z'nin bulunduğu ev tespit edilerek, operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda bazı belge ve dokümanlara el konuldu.

Gözaltına alınan M.Z'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Düzce'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

DÜZCE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Düzce'de FETÖ/PDY davası
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY DAVASI

&quot;Düzce alternatif tıbbın merkezi olacak&quot;
YEREL

"DÜZCE ALTERNATİF TIBBIN MERKEZİ OLACAK"
Başkan Keleş özel çocuklarla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KELEŞ ÖZEL ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ
Liseler arası sandal yarışlarına hazırlıklar başladı
YEREL

LİSELER ARASI SANDAL YARIŞLARINA HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Yıllarca hastane olarak hizmet veren bina Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi oldu
YEREL

YILLARCA HASTANE OLARAK HİZMET VEREN BİNA SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ OLDU
Düzce Üniversitesi çevre ve sağlık alanındaki çalışmaların tanıtım programlarına başladı
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE SAĞLIK ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIN TANITIM PROGRAMLARINA BAŞLADI
Anıtpark ot festivali için hazırlandı
YEREL

ANITPARK OT FESTİVALİ İÇİN HAZIRLANDI
Düzce Üniversitesi öğrencilerinin 112 çağrı merkezi ziyaretleri devam ediyor
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 112 ÇAĞRI MERKEZİ ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR
Akçakoca'nın yöresel lezzeti Melengüççeği tatlısı tanıtıldı
YEREL

AKÇAKOCA'NIN YÖRESEL LEZZETİ MELENGÜÇÇEĞİ TATLISI TANITILDI
Düzce Üniversitesi'nden uygulamalı şifalı ürünler atölye çalışmaları
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDEN UYGULAMALI ŞİFALI ÜRÜNLER ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Başkan Keleş, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu
YEREL

BAŞKAN KELEŞ, UŞAK'TA ZİYARETLERDE BULUNDU
Avni Akyol okulunda belediyecilik dersi
YEREL

AVNİ AKYOL OKULUNDA BELEDİYECİLİK DERSİ
Eski Ak Parti Milletvekili Celal Erbay'ın acı günü
YEREL

ESKİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ CELAL ERBAY'IN ACI GÜNÜ
Başkan'dan okullarla destek
YEREL

BAŞKAN'DAN OKULLARLA DESTEK
Düzce'deki işçi eylemi
YEREL

DÜZCE'DEKİ İŞÇİ EYLEMİ

Düzce'de otomobilde sıkışan kedi kurtarıldı
YEREL

DÜZCE'DE OTOMOBİLDE SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI
Düzce'de FETÖ/PDY davası
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY DAVASI

Minik öğrencilerden Atıklar canlanıyor sergisi
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN ATIKLAR CANLANIYOR SERGİSİ
Düzce'de Engelliler pikniği yapılacak
YEREL

DÜZCE'DE ENGELLİLER PİKNİĞİ YAPILACAK
Düzce'deki silahlı kavga
YEREL

DÜZCE'DEKİ SİLAHLI KAVGA
Kermeslere çözüm arayışı
YEREL

KERMESLERE ÇÖZÜM ARAYIŞI
Usulsüz parklara ceza yağdı
YEREL

USULSÜZ PARKLARA CEZA YAĞDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...