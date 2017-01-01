Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1'i öğretmen 5 kişi tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "örgütle bağlantılı olduğu" iddiasıyla gözaltına alınan, 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.