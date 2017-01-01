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Aytemiz Alanyaspor'da iki futbolcunun sözleşmesi yenilendi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 21:26
Aytemiz Alanyaspor'da iki futbolcunun sözleşmesi yenilendi


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular Efecan Karaca ve Haydar Yılmaz'ın sözleşmeleri yenilendi.

Turuncu-yeşilli kulüp, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek kaleci Haydar Yılmaz ve orta saha oyuncusu Efecan Karaca ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımın iki önemli ismi ile sözleşme uzattıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Haydar Yılmaz ve Efecan Karaca'nın Aytemiz Alanyaspor'la özdeşleştiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Alanya'nın değeri haline gelen iki futbolcuyla bir ay önce konuştum. Kendilerine, 'Size yakışan gidip boş mukaveleye imza atmaktır.' dedim. Sağ olsunlar kendileri de aynı şekilde Alanya ve Alanyaspor'u ne kadar benimsediklerini gösterdiler. Zaten 2. Lig'den bu yana verdikleri emekle, çabayla iki şampiyonluk yaşadılar. Onlar gerekeni yapmıştır, biz de yönetim olarak gerekeni yapmışızdır. Sözleşmelerini uzattık, kendilerine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, iki futbolcuya da başarılar dileyerek, takımı daha iyi yerlere getirmek için çaba sarf edeceklerini vurguladı.


- Haydar Yılmaz: "Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım"


Aytemiz Alanyaspor'da dördüncü sezonunu geçiren 33 yaşındaki Haydar Yılmaz ise kendilerine yeni sözleşme teklifinde bulunan yönetime teşekkür etti.

Takımın başarısı için çok çalıştıklarını ve bu süreçte kulüp başkanı Çavuşoğlu'nun kendilerini hiç yalnız bırakmadığını kaydeden Haydar Yılmaz, şöyle konuştu:

"Başkanımız iyi günde de kötü günde de hep yanımızdaydı. Destek verdi, ağabeylik, babalık yaptı. Takımı nereden nereye getirdiğini biliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Alanyaspor için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım. Önümüzdeki seneler içerisinde takımı daha üst sıralara getirebilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Burada bu sözleri teminat olarak verebilirim."

Turuncu-yeşilli ekibin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Efecan Karaca da sözleşmesinin uzatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aytemiz Alanyaspor'da 4 yılda 2 şampiyonluk ve güzel başarılar elde ettiklerini kaydeden Efecan, "Burada çok güzel bir aile ortamı var. Başkanımız, 'Siz buranın evladısınız.' dedi. Biz de zaten Haydar ağabey ile Alanyaspor'la özdeşleşmiş durumdayız. Yönetimimize bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ederiz. Bugüne kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bundan sonra da yapacağız. Her iki tarafa da hayırlı, uğurlu olsun." şeklinde görüş belirtti.

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