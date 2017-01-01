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Engelli öğrencilerden yıl sonu etkinliği

11 Mayıs 2017 Perşembe, 21:33
Engelli öğrencilerden yıl sonu etkinliği

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesinin desteğiyle, engelli öğrenciler için yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

İl Kütür ve Turizm Müdürlüğünde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Abdulkerim Kuzu Özel Eğitim Anaokulunda eğitim gören engelliler ve diğer öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesinde belediyenin büyük katkısı bulunduğunu belirterek, "Son dönemlerde belediyemizin okullara katkısı gerçekten küçümsenmeyecek derecededir. Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Down sendromlular ile engelli olmayan öğrencilerin hem ayrı hem birlikte gösteri yaptığını anlatan Suay, "Önemli olan engelleri aşmaktır. Bu tür etkinliklerle de önümüzdeki engelleri kaldıracağımızı düşünüyorum. Okullarımız kendi bünyesinde böyle etkinlikler yapıyor ancak bunu sahneye dökme anlamında ilk kez bir etkinlik izledik." dedi.

Okulun Müdürü Mesut Palan da en büyük engelin sevgisizlik olduğunu dile getirdi.

Etkinliği izleyen fiziksel engelli Barış Amcalar ise özel eğitim öğrencilerinin bu tarz etkinliklerde yer almasının güzel olduğunu kaydetti.

Etkinliğin sonunda, Siirt Belediyesince temin edilen oyuncaklar, Suay ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay ve Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Butur tarafından çocuklara dağıtıldı.

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