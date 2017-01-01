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33. Bartın Kültür ve Sanat Festivali başladı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 21:50

BARTIN (AA) - Bartın Belediyesi tarafından düzenlenen 33. Bartın Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Festival, Bartın Belediyesi Mehter Takımının, kent merkezindeki yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda start aldı.

Açılış töreninde konuşan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, festivalin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Festivaller sayesinde Bartın’ın kültürel ve sanatsal güzelliklerini yaşamayı hedeflediklerini belirten Akın, “Düzenlenen bu festivaller sayesinde Bartın’ın kültürünü sanatını yaşatıyoruz. Festivali gelecek yıl temmuz ayında geniş kapsamlı yapacağız." diye konuştu.

Akın, 6 gün sürecek festivalin dolu dolu geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben Bartınlı hemşehrilerimizin eğleneceğini düşünüyorum. Festivalimiz dolu dolu geçecek. Son 3 yıldır ülke genelinde yaşanan terör olayları neticesinde, festivallerimize ara vermiştik. İnşallah bundan sonra o malum durumlar ortaya çıkmaz ve biz de daha çok, daha güzel festivallerle halkımızı buluştururuz. Bartın ve Bartın’da yaşayanların her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünüyoruz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere layık olmaya çalışacağız. İyi festivaller diliyorum.”

Kırgızistan, Makedonya ve Karadağ’dan gelen grupların halk dansı gösterisiyle başlayan festivalde, satranç turnuvası, çocuklar için resim yarışması, çilekli pasta yarışması, cam altı sergisi gibi aktiviteler düzenlenecek.

Festival, 16 Mayıs'a kadar sürecek.

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