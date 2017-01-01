Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY davaları

AFYONKARAHİSAR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 28'i tutuklu 40 sanık hakim karşısına çıktı.
Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" iddiasıyla haklarında dava açılan 12 tutuklu sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.
Duruşmada, Hüseyin İnceefe, Yasin Seçen, Yaşar Gülnur, Ramazan Şenel, Ercan Özbudak, Fikret Kasnak, Şinasi Duran, Mustafa Keser, Nejat Uğur, İlhan Öner, Mustafa Şenel, Mahmut Tuncer ile avukatları hazır bulundu.
Mahkemede ifade veren sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, beratlarını istedi.
Tutuklu 12 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.
Aynı salonda görülen bir diğer davada ise 6'sı tutuklu 15 sanık “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” ve “Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme” suçlaması ile yargılandı.
Duruşmaya tutuklu sanıklar Zeki Kızılgöl, Hayrettin Ayvalı, Veli Yaşar, Mustafa Faydalı, Nedim Saru, Ümit Eliküçük ile tutuksuz sanıklar Emre Çakmaktepe, Abdullah Toğay, Ali Gökçimen, Haşim Söndürülmeyecek, Şükrü Ölmez, Mustafa Başpınar, Mustafa Pancaroğlu, Rüştü Kahraman, Selçuk Öztürk ile avukatları katıldı.
Savunmaları alınan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
- 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 11 ayrı davada yargılanan tutuklu sanıkların 6'sına hapis cezası verildi.
Ayrı ayrı görülen duruşmalara tutuklu sanıklar Ali İhsan Alpay, Kazım Urhan, Halit Salman, Ömer Gökçe, Üzeyir Karabağ, Mehmet Özçınar, Fehmi Akın, Ümit Elmas, Musa Koçak, Bahattin Uğur ile tutuksuz sanık Talat Bozca ile avukatları katıldı.
Savunmaları alınan sanıklardan tutuklu Ali İhsan Alpay’a 10 yıl, Halit Salman’a 8 yıl 8 ay, Mehmet Özçınar’a 10 yıl, Fehmi Akın’a 3 yıl 9 ay, Musa Koçak’a 12 yıl 9 ay, Bahattin Uğur’a 3 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Uğur, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.
Tutuklu sanıklardan Ümit Elmas, Kazım Urhan, Ömer Gökçe, Üzeyir Karabağ ile tutuksuz olarak yargılanan sanık Talat Bozca’nın duruşmaları ertelendi.