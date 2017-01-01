Çocuklarıyla dilenen Suriyeli kadın gözaltına alındı

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ADANA (AA) - Adana'da üç çocuğuyla dilenen Suriyeli kadın gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'nde Suriye uyruklu bir kadının, yanındaki üç çocukla dilendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye giden sivil polisler, bir süre uzaktan takip ettikleri kadının, ikisi bebek arabasında olmak üzere üç çocuğuyla kaldırımda bekleyerek bir banka şubesine girip çıkan müşterilerden dilenerek para istediğini tespit etti.

Kadının yanına giden ekipler, Arapça bilen vatandaşların yardımıyla dilencilik yapmanın yasak olduğunu, bu nedenle hakkında işlem yapılacağını bildirdi.

Öte yandan ekipler, yine Suriyeli 5 ve 7 yaşındaki iki kız kardeşin aynı yerde trafik ışıklarında bekleyerek araç sürücülerine kağıt mendil satarken gördü.

Ekipler, iki kardeşi ve çocuklarıyla dilenen kadını polis aracına bindirerek 5 Ocak Veli Ataşçı Polis Merkezi'ne götürdü.

Suriyeli kadına dilenmekten para cezası uygulanacağı, kadın ile diğer çocukların ebeveynlerine de çocuklarını dilendirdikleri için adli işlem uygulanacağı belirtildi.















