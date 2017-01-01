Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonun hafif ticari araçla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyon, Birecik-Şanlıurfa karayolu Arat Dağı yakınlarında Mehmet Güler'in (39) kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araca çarparak olay yerinden uzaklaştı.
Kazada, hafif ticari araç sürücüsüyle araçtaki Süleyman Güler (19), İslim Güler (38) ve Mehmet Aydın Güler (13) yaralandı.
Ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İslim Güler müdahaleye rağmen kurtarılamadı.