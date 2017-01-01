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Engelli gençler "asker ocağı"na hazırlandı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 23:13

BURSA (AA) - Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından engelli gençler için bir günlük temsili askerlik öncesi kına eğlencesi gerçekleştirildi.

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Merinos Parkı'nda düzenlenen törene, engelliler, aileleri, yakınları ve öğrenciler katıldı.

Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, büyük heyecanla askerlik yapmayı bekleyen engelliler olduğunu belirterek, "Bize görev verilince elimizden gelen her şeyi yaparız. Yeter ki vatan sağ olsun. Biz vatan için kanımızı seve seve veririz. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadelerini kullandı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni ise engelli gençlerin de askere giden her Türk evladı gibi kınalarını yakacağını ve ertesi gün yemin törenine katılacağını söyledi.

Etkinlik kapsamında bu yıl da 142 adayı "askere uğurlayacaklarını" dile getiren Çepni, "Asırlardan beri dünyaya hak ve adalet dağıtan Türk milletinin kahraman evlatları olan Türk askerlerinin arasına katılmak, dünyanın en büyük şerefi olsa gerek. Atalarımızın da dediği gibi 'Her Türk asker doğar', vatanı ve milleti için şehadete gözünü kırpmadan hazır olduğunu da her zaman ifade eder." diye konuştu.

Bursa Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, etkinliğe katılan engelli gençlerin, sağlık sorunları nedeniyle askerlik yapmadıkları için üzülmemeleri gerektiğini belirtti.

Vatan sevgisi ve hizmetinin sadece bedenle değil yürekle ilgili olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Kalbiniz vatan sevgisi, vatan coşkusuyla doluysa ve gerektiği yer ve zamanda şehadet şerbetini içecek bir yüreğiniz varsa, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ordu, tank, uçak, böyle insanların karşısında duramaz. Bizler de bugün sizleri gördük. Sizin gözünüzde de o pırıltı, vatan sevgisi var. Zaten bu törene katılmakla siz gerektiği yer ve zamanda vatan için gereken her şeyi yapacağınızı gösterdiniz."

Konuşmaların ardından, mehter marşı eşliğinde, Türk bayraklarıyla alana gelen engelli gençlerin ellerine kına yakıldı. Engelliler, daha sonra aileleri ve törene katılan komutanlarla fotoğraf çektirdi.

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