Hatay EXPO 2021 için imzalar atıldı

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HATAY (AA) - Botanik EXPO'yu 2021 yılında "Medeniyet Bahçesi" temasıyla düzenlemeye hak kazanan Hatay'da EXPO yetkilileri ile Hatay Büyükşehir Belediye yetkilileri arasında resmi imzalar atıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, belediye binasında gerçekleşen törende, EXPO'yu Hatay'a getirebilmek için büyük çaba gösterdiklerini ve bu kapsamda iki sunum gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kentin altı yıldan bu yana savaşın gölgesinde yaşayan bir şehir olarak psikolojik ve sosyolojik yönden olumsuz etkilendiğini dile getiren Savaş, şöyle devam etti:

"Yalnızca Hatay’ın değil savaştan etkilenen herkesin moral ve motivasyona ihtiyacı var. Yüzyıllardır 23 medeniyetin 13’üne ev sahipliği yapmış bir şehir olarak, farklı dine inananların sevgi, barış, huzur ve kardeşçe yaşadığı bir kentte bu büyük organizasyonun yapılması hem bize hem de çevre ülkelere umut ışığı olacaktır. Bu organizasyon insanlar arasındaki kardeşliğin pekişmesine katkı sağlayacaktır."

EXPO'nun Ortadoğu barışına da katkı sağlayacağını belirten Savaş, organizasyonun kentte yapılmasının önemli bir karar olduğunu kaydetti.

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Başkanı Bernard Oosterom da Hatay'da 2021 EXPO'nun en iyi şekilde gerçekleştirmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe ise EXPO'nun tek kişilik bir proje olmadığını, süreçte herkesin yer alması gerektiğini bildirdi.

Tüm farklı görüşlerin ve dinlerin tek çatı altında yaşıyor olmasının çok güzel olduğunu belirten Briecliffe, "EXPO'da benzer niteliklere sahip. Dünya Hatay noktasında endişe yaşıyor olabilir ama bir araya gelmek ve bu tecrübeleri paylaşmak çok güzel. Proje çok güzel eğer bu süreci başarıyla götürmek istiyorsak çok çalışmalıyız. Başarılı bir organizasyona imza atacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

AIPH Pazarlama ve Tanıtım Başkanı Kevin Chung da EXPO’nun Hatay’a ekonomik getirisinin gerçekleştirilen yatırımdan çok daha fazla olacağını belirtti.



