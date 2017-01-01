Engelli gençlere "Asker Kınası Gecesi"

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MUĞLA (AA) - Marmaris Engelliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği (MENDER) tarafından bir günlük askere gidecek 5 engelli gence asker kınası yakıldı.

Aksaz Deniz Üssü'nde 12 Mayıs'ta bir günlük temsili askerlik askerlik yapacak 5 genç için Marmaris Belediyesi çok amaçlı salonda "Asker Kınası Gecesi" düzenlendi.

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Ertan Engerek, engelli gençleri askerlik görevlerinde üslerinde ağırlamaktan büyük kıvanç duyacaklarını söyledi.

MENDER Başkanı Şennur Ünlü, dernek olarak 5 özel çocuk için kına gecesi yaptıklarını kaydetti.

Engeliler, aileleri ve MENDER üyelerinin katıldığı etkinlikte kınayı, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın eşi Sevgi Acar ve MENDER Başkanı Şennur Ünlü yaktı.

Bazı engelli yakınları kına yakılırken göz yaşlarını tutamadı.

Engelliler de asker selamı vererek "En büyük asker bizim asker" ve "Her şey vatan için" diye slogan attı.

Merasimin ardından pasta kesildi, etkinlikte engelli askerler, Aksaz Deniz Üssü'ndeki komutanlarla ve aileleriyle zeybek oynadı.



