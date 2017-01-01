Hatay'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde park halindeki tankere çarpan otomobilin sürücüsü ile kardeşi hayatını kaybetti, araçtaki diğer kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sabahattin Açıkbaş (45) idaresindeki 27 NK 085 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi E-5 Karayolu Güneysu Kavşağı yakınlarında, park halindeki 31 RB 650 plakalı tankere çarptı.
Tankerin altına giren araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Otomobil sürücüsü Açıkbaş olay yerinde, kardeşi Yunus Açıkbaş (35) kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralı Onur Karaca (20) ise İskenderun ilçesinde özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.