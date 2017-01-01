Koruyucu babası böbreğini verdi

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ADANA (AA) - Adana'da böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren 12 yaşındaki Kader Yılmaz'a koruyucu babasından alınan böbrek nakledildi.

Özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin'de 4 yıl önce koruyucu aile uygulamasına alınan ve son iki yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren 12 yaşındaki Kader Yılmaz'ın organ nakli olmak için Adana'daki öze bir hastaneye başvurduğu belirtildi.

Nakil için koruyucu baba Mustafa Boyraz'ın gönüllü verici olmak istemesi üzerine Sağlık Bakanlığı Etik Kuruluna başvurulduğu ve gerekli onaylar alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Prof.Dr. Mehmet Haberal’ın önderliğinde Prof. Dr. Kenan Çalışkan, Doç. Dr. Hakan Yabanoğlu, Yrd. Doç. İlker Murat Arer ve Uzm.Dr. Murat Kuş’tan oluşan ekip tarafından koruyucu baba Mustafa Boyraz'dan alınan böbrek başarılı bir operasyonla Kader Yılmaz'a nakledildi. Ameliyat bitiminde Kader Yılmaz’ın idrar çıkışı hemen başladı. İki yıldır hiç idrarı olmayan hastamızın ilk gün 4 litre idrarı oldu. Böbrek fonksiyonları ilk 24 saatte normal bir insanın değerine geriledi. Hastamızın tedavisi şu anda devam etmektedir."











