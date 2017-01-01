Cezaevi firarisinin sulama kanalına atladığı iddiası

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ADANA (AA) - Adana'da cezaevinden firar eden tutuklunun, sulama kanalına atladığı ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, bir kişi polisi arayarak, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına bir kişinin atladığını bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, kanal kıyısında suya atladığı iddia edilen kişiye ait bazı eşyalar ve yakınlarına bıraktığı iki not kağıdı buldu.

Notun sonunda yazılı olan H.A. ismini araştıran ekipler, bu kişinin bir süre önce tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ettiğini belirledi.

Kanala atladığı öne sürülen kişinin bulunması için arama çalışması başlatılacak.



