ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayseri'de iş adamlarına FETÖ/PDY operasyonu

12 Mayıs 2017 Cuma, 09:17
Kayseri'de iş adamlarına FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 esnaf ve iş adamı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanı" suçlamasıyla esnaf ve iş adamlarına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda A.B, A.O.B, H.K, İ.H.G, N.B, N.K, S.G. ve S.Ü gözaltına alındı. Firari B.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER
Eczacı Odası'ndan &quot;Fotoğraf&quot; sergisi
YEREL

ECZACI ODASI'NDAN "FOTOĞRAF" SERGİSİ
Kayserigaz iç tesisat firmalarına eğitim verdi
YEREL

KAYSERİGAZ İÇ TESİSAT FİRMALARINA EĞİTİM VERDİ
Avrupa Günü Çocuk Film Gösterimi Etkinliği Gerçekleştirildi
YEREL

AVRUPA GÜNÜ ÇOCUK FİLM GÖSTERİMİ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Aşırı yıkanma alerjiyi tetikliyor!
YEREL

AŞIRI YIKANMA ALERJİYİ TETİKLİYOR!
Develi'de gençlerden örnek davranış
YEREL

DEVELİ'DE GENÇLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Engelliler Haftasında Melikgazi Belediyesine teşekkür ziyareti
YEREL

ENGELLİLER HAFTASINDA MELİKGAZİ BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
11. Cumhurbaşkanı Gül'ün babasının vefatı
YEREL

11. CUMHURBAŞKANI GÜL'ÜN BABASININ VEFATI
Kayserispor'da hedef 3 puan
YEREL

KAYSERİSPOR'DA HEDEF 3 PUAN
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir:
YEREL

KAYSERİSPOR KULÜBÜ BAŞKANI EROL BEDİR:
Hikaye yarışması sonuçlandı
YEREL

HİKAYE YARIŞMASI SONUÇLANDI
Kayseri OSB'de 'Yeni Pazarlar Keşfetme ve İletişim Eğitimi' düzenlendi
YEREL

KAYSERİ OSB'DE 'YENİ PAZARLAR KEŞFETME VE İLETİŞİM EĞİTİMİ' DÜZENLENDİ
Kayseri OSB'de sanayicilerle toplantı gerçekleştirildi
YEREL

KAYSERİ OSB'DE SANAYİCİLERLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sivas heyetinden Gül'e taziye ziyareti
YEREL

SİVAS HEYETİNDEN GÜL'E TAZİYE ZİYARETİ
Boğazlıyan -Yamaçlı çiftçilerinden Kayseri Şeker'e ziyaret
YEREL

BOĞAZLIYAN -YAMAÇLI ÇİFTÇİLERİNDEN KAYSERİ ŞEKER'E ZİYARET
Kayserispor'dan Gül'e taziye ziyareti
YEREL

KAYSERİSPOR'DAN GÜL'E TAZİYE ZİYARETİ
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü engelli öğrencileri unutmadı
YEREL

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ UNUTMADI
Polis, avukat ve öğretmene 'by lock'tan 6'şar yıl hapis
YEREL

POLİS, AVUKAT VE ÖĞRETMENE 'BY LOCK'TAN 6'ŞAR YIL HAPİS
Kayseri OSB'de Sanayicilerle Buluşuldu
YEREL

KAYSERİ OSB'DE SANAYİCİLERLE BULUŞULDU
KTO Üyelerine Siber Güvenlik Semineri Verildi
YEREL

KTO ÜYELERİNE SİBER GÜVENLİK SEMİNERİ VERİLDİ
Büyükşehir'den engellilere özel müze gezisi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ENGELLİLERE ÖZEL MÜZE GEZİSİ
FETÖ sanıklarına hapis cezası
YEREL

FETÖ SANIKLARINA HAPİS CEZASI
&quot;Erciyes Turizmi İçin Yeni Ufuklar&quot; çalıştayı
YEREL

"ERCİYES TURİZMİ İÇİN YENİ UFUKLAR" ÇALIŞTAYI
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: &quot;Erciyes uluslararası alanda bir figür haline geldi&quot;
YEREL

ERCİYES AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT CAHİD CINGI: "ERCİYES ULUSLARARASI ALANDA BİR FİGÜR HALİNE GELDİ"
FETÖ ev ağabeyi eski polise 7.5 yıl hapis
YEREL

FETÖ EV AĞABEYİ ESKİ POLİSE 7.5 YIL HAPİS
EN ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'nün Borsa İstanbul yapılanmasına 102 gözaltı kararı
GÜNDEM

FETÖ'NÜN BORSA İSTANBUL YAPILANMASINA 102 GÖZALTI KARARI

 1
  • 2 Ve teslim edildiler!
  • 3 4 yıl önce karıştırılan çocuklar için karar verildi!
  • 4 İdlib'in sorumluluğu Türkiye'ye!