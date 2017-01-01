Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalete dökmek istedi

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ANTALYA (AA) - Antalya ve İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul'dan getirdikleri kokaini Antalya'da gelir düzeyi yüksek kişilere sattıkları öne sürülen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Antalya ve İstanbul'daki 11 adrese dedektör köpeklerle operasyon düzenleyen polis ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 564 gram kokain, 1 kilo 464 gram esrar, 16 ecstacy hap ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon sırasında bir zanlının, polisin eve girdiğini görünce hızla tuvalete koşarak, uyuşturucu maddeyi tuvalete dökmeye çalıştığı, zanlının, poşet halindeki uyuşturucu maddelerinin tamamını dökmesine, polis memurlarının engel olduğu belirtildi. Zanlının dökmeyi başardığı uyuşturucu maddelerin de polis ekiplerince tuvaletten çıkarıldığı kaydedildi.

Gözaltına alınan zanlılar V.K, Ü.S, S.B, E.K, M.K, M.S.Y, C.Y, S.K, M.U, V.T. ve V.A. emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında daha önceki operasyonlarda 17 kişinin tutuklandığı bildirildi.







