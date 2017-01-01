İbrahim Erkal'ın vefatı

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ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul'da geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal için taziye mesajı yayımladı.

Sekmen, mesajında, Erzurum'un medarıiftiharı Erkal'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Erkal'ın kentin bağrından çıkan önemli şahsiyetlerden olduğunu ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"İbrahim Erkal, gerek sanat hayatı gerek karakteri ve gerekse de bu şehre olan vefasıyla Erzurum’un hafızasından asla silinmeyecek bir değere sahiptir. Sanatçımızın 20 günü aşkın bir süredir verdiği yaşam mücadelesi bize kentimizin değerlerinin şehrimiz ve ülkemiz açısından ne kadar kıymetli ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Milyonların gönlünde taht kuran, yapmış olduğu eserlerle ülkemizin sanat hayatına büyük hizmetler veren İbrahim Erkal’a yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Erzurum ve Türkiye'nin başı sağ olsun."