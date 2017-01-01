ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Iğdır'daki terör operasyonu

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:07

IĞDIR (AA) - Iğdır'daki terör operasyonunda gözaltına alınanlardan aralarında HDP İl Başkanı Hasan Safa'nın da bulunduğu 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "PKK terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7'sinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında HDP İl Başkanı Hasan Safa'nın da bulunduğu 7 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gözaltında bulunan 7 kişinin ise işlemleri sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Iğdır'da operasyon: 1 tutuklama
YEREL

IĞDIR'DA OPERASYON: 1 TUTUKLAMA
Iğdır'da sigara ve alkol kaçakçılığı
YEREL

IĞDIR'DA SİGARA VE ALKOL KAÇAKÇILIĞI
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

IĞDIR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'dan güdümlü füze açıklaması
TEKNOLOJİ

VE TESLİM EDİLDİLER!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Yok artık Tuncay Şanlı!