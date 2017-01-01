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9. Kocaeli Kitap Fuarı'na doğru

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:31

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda "Ben Okudum Sen De Oku" kitap değişim etkinliği gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, hediyeleşmenin ve beğendiğini paylaşmanın bu toprakların kültüründe var olduğu belirtilerek, halk üniversitesi KO-MEK'in bu fikirle yola çıkan kursiyerleri ve personelinin öncülüğünde fuarda "Ben Okudum Sen De Oku" sloganıyla "Büyük Kitap Değişim" projesinin hayata geçirileceği bildirildi.

Fuara katılan herkesin, KO-MEK standında en beğendiği 3 kitabı rastgele belirlenen bir başka okurun 3 kitabıyla değiştirebileceği vurgulanan açıklamada, "Böylece kitapseverlerin kendi okudukları ve beğendikleri kitapları, başka bir okurun kitapları ile değişerek farklı kitapların okunması, kitap okuma bilincinin geliştirilmesi, sosyal birlikteliğin sağlanması ve farklı dünyaların keşfedilmesi amaçlanıyor. Fuar süresince kursiyer şartı aranmaksızın tüm Kocaeli halkının katılabileceği proje hakkında KO-MEK kurs merkezlerinden ve 'www.komek.org' sayfasından detaylı bilgi alınabilir." ifadeleri kullanıldı.

Kitapların, 7-12 yaş, 12-18 yaş ve 18 yaş üstü şeklinde gruplandırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Değişime konu olan kitaplar, okunan ve okuyucu tarafından 'en beğenilen' 3 kitap olmalıdır ve getirilen 3 kitap yukarıda belirtilen kategorilerden yalnız birine ait olmalıdır. Deforme, yırtılma, karalanma olmamış kitaplar değişime getirilmelidir. Dergi, test-sınav kitapları, ders kitapları, ansiklopediler, yabancı dilde yazılı veya şiddet, terörizm içerikli kitaplar değişime getirilmemelidir. Değişime getirilecek kitapların, milli ve manevi hassasiyetlerimiz çerçevesi dışında olmaması gereklidir. 7 yaşından büyük herkes, KO-MEK kursiyeri olma şartı aranmaksızın projeye katılabilir. Değişilen kitapların içeriği, seçimi gibi konuların tüm sorumluluğu katılımcılara aittir."

AA'nın global iletişim ortağı olduğu 9. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yarın kapılarını açacak. Fuar, 21 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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