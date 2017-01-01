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FETÖ'nün "telefon numarası oyunu" iddianamede

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:43

KİLİS (AA) - Kilis'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) jandarma yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıkların, örgütün gizli haberleşme yöntemleriyle ilgili beyanlarına yer verildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, 8'i tutuklu 9 sanık hakkında "terör örgütü üyeliği"nden 15 yıla kadar hapis cezası istenen 118 sayfalık iddianame, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tutuklu sanık eski Astsubay Murat Akciğer'in örgütün gizli haberleşme yöntemleri ve çalışmaları hakkındaki beyanları yer aldı.

İstanbul'da örgüt evinde kaldığı sırada askeri sınavlara hazırlandığını belirten Akciğer, sınavlardan bir hafta önce dikkatle çözülmesi istenen deneme kitapçığı verildiğini, kitapçıktaki soruların sınavdakilerle aynı olduğunu kaydetti.

Jandarma okulunu yedek olarak kazandığını, okuldan mezun olmasının ardından kendisinden sorumlu kişinin isteği üzerine "Musap" kod ismini kullanmaya başladığını anlatan Akciğer, şunları aktardı:

"Bizden sorumlu abilerin telefon numaralarını şifreli olarak verirlerdi. Çoğu zaman ezberlememizi isterlerdi. Yazmak zorunda olduğumuz zamanlarda önceden anlaştığımız şekliyle şifreli şekilde yazılırdı. Kendi numaramdan örnek verecek olursam, benim kullanmış olduğum numara .... 561 26 05'dir. Bunu ben veya abi yazarken önceden anlaştığımız gibi .... 783 48 27 olarak yazardık. Yani baş kısmı hariç, diğer rakamları 2 arttırarak not alırdık."

Akciğer, sözde "askeriye abisi"nin görev yaptığı kışladaki iki subayın imzasını istediğini belirterek, neden istediğini sorduğunda yükselmelerinin engellenmesi için istendiğini söylediğini bildirdi.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen, aralarında Akciğer'in de bulunduğu 8'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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