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Trabzonspor, Adanaspor deplasmanında

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:47


TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak.

Ligin son 2 haftasında art arda sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan, Kayserispor'a da 3-2 mağlup olup 5 puan yitiren bordo-mavililer, Adanaspor deplasmanından galibiyetle dönerek hem Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek hem de moral bulmak istiyor.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karadeniz ekibinde kart cezalısı Uğur Demirok, forma giyemeyecek.


- Deplasmanda yenilmiyor


Trabzonspor, Adanaspor deplasmanında dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

Ligde dış sahada 26, iç sahada ise 22 puan toplayarak 48 puanla 5. sırada yer alan bordo-mavililer, Avrupa kupasına katılma yolunda deplasman başarısına da güveniyor.

Bordo-mavililer, son sırada yer alan rakibi Adanaspor'u yenerek, dış sahada yenilmezlik serisini 8'e çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

En son deplasman yenilgisini 146 gün önce ligin 15. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavililer, son 7 dış saha maçında 6 galibiyet, 1 beraberlikle 19 puan toplamayı başardı.

Söz konusu maçlarda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, tek puan kaybını Atiker Konyaspor karşısında 1-1'lik sonuçla aldı.

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