TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak.
Ligin son 2 haftasında art arda sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan, Kayserispor'a da 3-2 mağlup olup 5 puan yitiren bordo-mavililer, Adanaspor deplasmanından galibiyetle dönerek hem Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek hem de moral bulmak istiyor.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karadeniz ekibinde kart cezalısı Uğur Demirok, forma giyemeyecek.
- Deplasmanda yenilmiyor
Trabzonspor, Adanaspor deplasmanında dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek.
Ligde dış sahada 26, iç sahada ise 22 puan toplayarak 48 puanla 5. sırada yer alan bordo-mavililer, Avrupa kupasına katılma yolunda deplasman başarısına da güveniyor.
Bordo-mavililer, son sırada yer alan rakibi Adanaspor'u yenerek, dış sahada yenilmezlik serisini 8'e çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
En son deplasman yenilgisini 146 gün önce ligin 15. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavililer, son 7 dış saha maçında 6 galibiyet, 1 beraberlikle 19 puan toplamayı başardı.
Söz konusu maçlarda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, tek puan kaybını Atiker Konyaspor karşısında 1-1'lik sonuçla aldı.