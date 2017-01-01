Engelli gencin "asker kınası"

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BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da yaşayan ve 1 gün askerlik yapacak olan zihinsel engelli 20 yaşındaki İsmet Kamil Demir'in annesi Nazile Demir, oğluna asker kınası yaktı.

Karacasu beldesinde yaşayan ve doğuştan zihinsel engelli olan İsmet Kamil Demir, engelli gençlerin temsili olarak yapacağı 1 gün askerlik için hazırlıklarını tamamladı. Bir gün askerlik yapıp asker yemini edecek olan engelli gencin ailesi de onun heyecanını paylaşıyor.

Çocukları için asker kınası eğlencesi düzenleyen Demir ailesi, beldede bulunan evlerinin önüne masalar kurarak mahalleliye yemek verdi.

Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında 1 gün askerlik yapacak olan İsmet Kamil Demir ise giydiği takım elbisesinin üzerine astığı Türk bayraklı yemeniyle kendisini askere uğurlamaya gelenleri karşılayarak hepsine kendi elleriyle yemek ikram etti.

Demir, eline yakılan asker kınasının ardından müzik eşliğinde hem arkadaşları hem de kendisi için bu eğlenceyi düzenleyen annesi Nazile Demir ile çiftetelli oynadı.

Mutluluğu gözlerinden okunan engelli genç İsmet Kamil Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askere gideceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Askere gitmeyi çok istediğini aktaran Demir, "İnşallah askere gideceğim. Askerliğimi yapacağım için mutluyum. Çok heyecanlıyım. Askeri kıyafet giyeceğim. Aileme çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Oğlu için asker kınası düzenleyen baba Dursun Demir ise "Allah nasip ederse inşallah düğününü de görürüm." dedi.

Demir, oğlunun Bolu 2. Komando Tugayında yemin edeceğini belirterek, "Askere gideceği için asker kınası düzenledik. Annesi 'içimde uhde olmasın. Ben düğününü belki görürüm göremem böyle bir şey yapalım' dedi. Biz de bunu yaptık." ifadesini kullandı.

Anne Nazile Demir de çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Oğlum askere gidiyor. Hazırlık yaptık. Mutluyum. Oğluma kına yakacağım. Asker kınası yakacağım." şeklinde konuştu.

Demir, oğlunun yemin törenine gideceklerini dile getirerek, "Allah damatlığını da göstersin inşallah." dedi.