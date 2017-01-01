Erzurum'da askeri araç şarampole yuvarlandı: 3 asker yaralı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Horasan Ağrı Karayolu Aşağı Tahirhoca Mahallesi yakınında devriye görevi yapan zırhlı şorlat askeri araç, seyir halindeyken tekerinin patlaması sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan 3 asker yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.