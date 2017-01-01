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Mardin'de 500 kilogram patlayıcı ele geçirildi

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:22

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 500 kilogram mazot ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, uzun namlulu silah ve 2 el bombası ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Elmabahçe Mahallesi kırsalında bir adreste silah ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar koordinesinde Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince söz konusu mahalleye bağlı Ulucanlar mezrası yakınlarındaki kırsal alanda arama yapıldı.

Aramalarda teröristlerce gizlenmiş yaklaşık 500 kilogram mazot ile güçlendirilen el yapımı patlayıcı, uzun namlulu silah, 2 el bombası, 10 sırt çantası, 900 litre mazot ve 10 kilogram çivi ele geçirildi.

Ele geçirilen patlayıcı güvenlik güçlerince kontrollü olarak infilak ettirildi.

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